Coronavirus: cooperazione a Fontana, 'giusta direzione, ma evitiamo stop and go' (2)

27 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Altro tema la tenuta delle imprese sociali "la maggior parte delle cooperative - spiegano - hanno un numero medio di dipendenti pari a 50, oggi in bilico a causa delle restrizioni. Serve ragionare a un piano ad hoc per evitare il collasso di queste imprese che offrono servizi prioritari per le famiglie. A questo si aggiunge la necessità di avere risposte per i servizi domiciliari da fornire alle famiglie, soprattutto se con figli o con fragilità di ogni tipo". C'è poi la questione dei costi e un nuovo approccio al lavoro. "Chiediamo un'analisi dei costi per la sicurezza per i diversi settori e incentivi per lo smart working". Centrale, sollecitano Minelli e Dadda anche la mobilità: "c'è un problema di trasporto pubblico locale, servono soluzioni innovative e incentivi per il trasporto".