Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - Vigili del fuoco al lavoro, dalla scorsa notte, a San Martino delle Sale, frazione di Monreale (Palermo) dove è scoppiato, per cause da accertare, un vasto incendio. I pompieri sono ancora sul posto, in una zona particolarmente impervia.