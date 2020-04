Nasce Sistemaitalia.it, polo di piccole e medie imprese italiane per competere con le multinazionali sulle grandi commesse internazionali

28 aprile 2020 a

Milano, 28 aprile 2020

L'idea è di Uberto Canaccini, imprenditore e CEO di CEG Elettronica, riconosciuto da Forbes tra i 100 manager italiani di successo alla guida di aziende e multinazionali d'eccellenza. “Sistema Italia nasce con l'intento di risollevare l'economia delle nostre realtà e contribuire a riportare la nostra nazione ai livelli di grande potenza industriale. Promuovere le imprese italiane all'estero è il primo passo per innescare un circolo virtuoso in grado di fare la differenza e reagire attivamente in un momento di crisi”, commenta Canaccini.

Sistema Italia è costituita da un gruppo di imprenditori attivi da molto tempo all'estero nei settori delle infrastrutture, dei trasporti ferroviari, della moda, dell'Oil & Gas e delle energie rinnovabili. L'obiettivo è centralizzare sotto un'unica regia know how e competenze complementari, per rispondere concretamente alle opportunità di business internazionali, mettendo a disposizione contatti, relazioni e conoscenza dei mercati mondiali e agevolando sinergie comuni.

Registrandosi, aziende e privati potranno accedere a un'area riservata con analisi e approfondimenti su decreti e procedure da attivare, elaborati in modo comprensibile da un pool di commercialisti e avvocati per aiutare le imprese a essere in regola con gli obblighi di legge alla ripresa delle attività produttive (protocollo anti-contagio, informative rivolte a terzi e fornitori, normative aggiornate sulla privacy). Il superamento di una fase di screening permetterà poi alle imprese di accedere al supporto strategico commerciale per creare le sinergie necessarie ad accreditarsi e aggiudicarsi gare e commesse globali nei vari mercati esteri.

