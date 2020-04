Milano: in casa con quasi un etto di cocaina, arrestato

28 aprile 2020 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio, lunedì 27 aprile, in via Palmieri a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un 44enne italiano - già noto alle forze dell'ordine - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della volante del Commissariato Scalo Romana, mentre transitavano in piazzale Bonomelli lo hanno fermato dopo averlo sorpreso cedere una dose di cocaina in un parco cittadino.

Il controllo è stato esteso alla sua abitazione, dove hanno trovato e sequestrato, all'interno di un cassetto di un mobile del bagno, 92 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, oltre a 455 euro in banconote di piccolo taglio nascoste in un bicchiere su una mensola in soggiorno.