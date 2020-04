Coronavirus: Fondazione Molina, '17 ospiti morti per Covid, 5 ora i positivi'

28 aprile 2020 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "I decessi di ospiti della Fondazione Molina per infezione da Covid 19 accertata sono stati fino ad oggi 17, dei quali 8 avvenuti in ospedale". E' quanto dichiara in una nota la struttura di Varese che lo scorso 20 aprile è stata al centro di un'ispezione da parte della Guardia di finanza nell'ambito di un'indagine della procura sulle morti sospette nelle Rsa.

In particolare nel comunicato firmato dal presidente Guido Bonoldi e dal direttore generale Vanni Belli si sottolinea che prosegue l'attività di esecuzione dei tamponi. "Nei giorni 22 e 24 aprile sono stati eseguiti 42 tamponi, dei quali in data 27 e 28 aprile ci sono pervenuti i risultati, che sono i seguenti: tamponi negativi 37 e positivi 5. Gli ospiti con tampone positivo sono stati trasferiti nell'area Covid della Fondazione".

La struttura, che ha rafforzato la propria equipe sanitaria con altri due medici di esperienza, è "vicina ai parenti dei deceduti che hanno pagato il prezzo più alto di questa epidemia".