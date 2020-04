Coronavirus: sindaci Lega lodigiano a Conte, servono azioni rilancio nostra economia (2)

28 aprile 2020 a

(Adnkronos) - I tre sindaci hanno sottolineato la necessità "di dare risposte univoche a tutto il territorio lodigiano, che ha avuto la prima zona rossa". Al tavolo i sindaci hanno anche ricordato a Conte "come sia necessario conoscere prima del 4 maggio l'elenco delle attività che riapriranno per adottare le misure necessarie in materia di mobilità e trasporto, per la regolazione degli orari degli uffici e degli esercizi, per regolare il corretto utilizzo da parte dei cittadini degli spazi pubblici".