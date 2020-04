Coronavirus: sindaci Lega lodigiano a Conte, servono azioni rilancio nostra economia

28 aprile 2020 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Presidente Conte, siamo contenti di riuscire a parlarle dopo più di due mesi e svariate richieste ma non ci accontentiamo delle passerelle e vogliamo ciò che abbiamo legittimamente chiesto e che serve alla nostra economia per ripartire come un fondo di investimento specifico e le coperture per azzerare tutte le imposte locali per il 2020. A Lodi siamo abituati a fare non a parlare, se ci rispetta ci ascolti”. E' quanto affermano i sindaci leghisti di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, Francesco Passerini, Elia Del Miglio e Sara Casanova, che oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Prefettura a Lodi.

“Siamo stati i primi a soffrire e gli ultimi a ricevere visite. Siamo stati i primi reclusi e gli ultimi ad essere ascoltati: ci siamo sempre arrangiati, non ci avete mandato nulla, non avete nemmeno risposto alle nostre lettere e addirittura ci avete infangato accusando ingiustamente uno dei nostri ospedali", dicono.