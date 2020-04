Coronavirus: Università Bergamo, per sicurezza fase 2 esami scritti saranno online (2)

28 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Il rettore dell'ateneo sottolinea che "la tutela della salute degli studenti e del personale costituisce priorità assoluta dell'ateneo e pertanto tutte le attività saranno organizzate in funzione di questa imprescindibile esigenza. Il principio di base è il concetto che 'ognuno protegge tutti' nella gradualità, differenziazione, adeguatezza. Lo sforzo è ancora massimo per garantire l'incolumità di tutti, offrendo la possibilità a docenti e studenti di organizzarsi per tempo. Le decisioni adottate sono state condivise in assemblea con la Conferenza dei rettori italiani e con le altre università della Lombardia che, a loro volta, stanno procedendo con l'adozione di analoghe misure”.

Il via libera per questo mese lo avrà solo l'attività di ricerca, che sarà consentita a docenti e ricercatori, ma esclusivamente per attività individuali, e le biblioteche universitarie, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 esclusivamente per usufruire del servizio di prestito e restituzione testi accedendo a turno, uno alla volta, all'area del desk. Gli ingressi ai locali delle biblioteche sono contingentati con la presenza nei locali delle biblioteche di non più̀ di due addetti. E gli appuntamenti per la consultazione programmati in modo da assicurare nelle sale di lettura un numero di presenze compatibile con le disposizioni riguardanti il distanziamento sociale rispetto agli spazi disponibili.

Per coloro che frequentano gli spazi universitari, accessibili solo previa misurazione della temperatura corporea, sono stati messi a disposizione un vademecum generale su prescrizioni e suggerimenti, guanti monouso, mascherine chirurgiche, dispenser di gel igienizzanti ed è stata predisposta la pulizia accurata di tutti i locali con appositi prodotti disinfettanti.