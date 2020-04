Coronavirus: Università Bergamo, per sicurezza fase 2 esami scritti saranno online

28 aprile 2020 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - L'Università degli Studi di Bergamo è pronta ad affrontare la fase 2 dell'emergenza Covid-19, in linea con pratiche messe in atto fin dalla chiusura di fine febbraio per l'emergenza coronavirus. Rimangono confermate fino al 31 luglio le sospensioni delle attività accademiche delle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine, accesso alle quali sarà consentito solo al personale docente e tecnico amministrativo, così come le attività didattiche, le lezioni e i laboratori. Continueranno ad essere svolti a distanza gli esami in forma orale, le prove finali delle tesi di laurea e di dottorato. La modalità telematica verrà adottata anche per le prove dei master e dei corsi di perfezionamento, anche quelli abilitanti alle professioni. I calendari già programmati sono confermati per evitare ritardi o pregiudizi nel percorso formativo degli studenti. Confermate anche le attività di ricevimento degli studenti che proseguono a distanza.

L'università degli Studi di Bergamo punta ora anche agli esami in forma scritta, provvedimento straordinario valido per quegli esami che non è stato fino ad ora possibile trasformare in forma orale. Esami che si potranno sostenere da remoto attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul portale dell'ateneo. Inoltre si stanno studiando modalità operative, diverse da quelle ordinarie, per le attività pratiche e di tirocinio, che certamente potranno includere lo svolgimento a distanza. Un impegno che riguarda anche il calendario estivo: seminari, attività di supporto e Summer School, non saranno annullati ma trasformati in modalità live, accessibili da remoto.

“Abbiamo deciso di prorogare la sospensione delle attività accademiche in presenza – sottolinea il rettore Remo Morzenti Pellegrini - perché è importante proseguire e chiudere il semestre accademico in assoluta sicurezza e continuità. Deve essere necessariamente rimodulata l'organizzazione delle attività, la gestione del lavoro, le presenze negli uffici, nelle aule e nei laboratori, adottando un modello diverso, cui non siamo certo abituati, ma che probabilmente accompagnerà gran parte della vita dell'Ateneo ancora per molti mesi".