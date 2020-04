Coronavirus: Pizzul (Pd), 'con commissione inchiesta luce su gestione Regione Lombardia'

28 aprile 2020 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - “Faremo luce su tutto quanto non ha funzionato in Regione Lombardia. La commissione consentirà di acquisire tutti i documenti prodotti dalla regione in queste settimane e di ascoltare dirigenti, primari, funzionari e chiunque abbia avuto un ruolo nella gestione di una crisi che ha colpito in maniera drammatica la Lombardia. Dovremo dare risposte precise su quello che accaduto per rispetto degli oltre 14mila cittadini lombardi morti di Covid-19 e di tutti coloro che hanno sofferto a causa dell'epidemia". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, sull'istituzione in Consiglio regionale della Lombardia della commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte della Regione.