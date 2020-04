30,3 milioni. Nuovi record per Trend Online (Le Fonti)

29 aprile 2020 a

(Milano 29 aprile 2020) - Oltre 30,3 milioni di pagine viste e 9,2 milioni di utenti unici. Trend-Online supera i propri pronostici e si riconferma leader del mercato

Milano, 29 aprile 2020 – Il portale Trend-Online, già classificato tra i primi 5 quotidiani online di economia e finanza in Italia, continua a macinare successi.

“Ad inizio mese ci eravamo ripromessi che saremmo arrivati a 25 milioni di pagine viste al mese e 8 milioni di utenti unici, consapevoli di come fosse un progetto ambizioso” ha dichiarato il presidente di Le Fonti, Guido Giommi. “I dati registrati in questi giorni indicano chiaramente come abbiamo ecceduto le nostre stesse aspettative”.

Oltre 9,2 milioni di utenti unici hanno scelto di informarsi sul portale Trend-Online, facendo registrare alla piattaforma l'incredibile cifra di 30,3 milioni di pagine viste.

Da sempre il portale si impegna a fornire ai propri lettori informazioni verificate, affidabili e sempre aggiornate. “Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti” ha commentato Marco Gruden, Fondatore e Direttore di Trend-Online “È la prova tangibile di come il pubblico ci identifichi come una fonte sicura ed attendibile”.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un'informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un'interpretazione imparziale ed evidenziandone l'impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato

