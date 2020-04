29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Esplosione in una fabbrica in viale Belforte a Varese poco dopo le 9. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Due le persone che "hanno inalato fumi: si tratta di due uomini di 29 e 42 anni" entrambi trasportati in condizioni non gradi, codice giallo, all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.