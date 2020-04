Infortuni: doppio incidente sul lavoro in Lombardia

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Due incidenti sul lavoro, non mortali, a poche ore di distanza in Lombardia. Il primo, poco prima delle 5, è avvenuto all'interno di un'officina in via Corbè a Mozzate, in provincia di Como, dove un 47enne - trasportato all'ospedale di Legnano - ha riportato l'amputazione della falange del primo dito della mano destra. Sull'incidente, comunicato dall'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, indagano i carabinieri.

Intorno alle 9, l'altro incidente è avvenuto in una ditta in via Giuseppe Zanardelli a Villanuova sul Clisi, comune in provincia di Brescia. Un 44enne, soccorso all'ospedale Gavardo, ha riportato la "frattura del femore da schiacciamento", rende noto l'Areu.