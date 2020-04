Coronavirus: Mf Sicilia lancia manifesto per ripartenza

29 aprile 2020 a

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - "Affrontata l'emergenza sanitaria ed organizzata la fase del progressivo rientro alla normalità, la priorità è sostenere l'economia, cercando di porre rimedio alle perdite di capacità produttiva e di occupazione prodotte dall'epidemia e dalle misure di contenimento. Serve un manifesto da portare all'attenzione di chi deve decidere". E' questa l'iniziativa che, dalle sue pagine, lancia Mf Sicilia che sta raccogliendo i contributi per scrivere un documento con le regole della ripartenza, convinti che servano "nuove politiche per uno scenario che sarà diverso rispetto a quello lasciato due mesi fa".

L'analisi parte da un quadro che si fonda su misure coordinate con lo Stato, l'estensione di sgravi contributivi e fiscali, l'inutilità di interventi a pioggia e la necessaria riorganizzazione delle regole per gli appalti e la gestione dei fondi europei. "Questo - sostiene il quotidiano - richiede politiche strutturali e flessibili, poiché per compensare i drammatici effetti collaterali della pandemia non bastano sussidi monetari o agevolazioni una tantum, ma servono misure di welfare e forme di sostegno permanente all'economia che dovranno essere progressivamente modificate, integrate, adattate sulla base di diverse variabili esterne: l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, il mutamento degli scenari economici, le politiche nazionali e sovranazionali, le misure di sicurezza che disciplineranno la mobilità, la vita sociale, le attività produttive".