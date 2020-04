Gsd: Sala, 'lavori ospedale Galeazzi a Expo conclusi nel 2022'

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Sull'ex area Expo "sta sorgendo il nuovo ospedale Galeazzi: 90 metri di altezza, 600 posti letto, 9mila persone che transiteranno giornalmente. I lavori sono in corso e la prossima settimana sarà di nuovo a pieno regime, con 300 persone al lavoro e la prevista chiusura dei lavori per il 2022". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook. "Una delle eredità di Expo con Human Technopole e il campus della Statale in questa area che ora si chiama Mind", ha aggiunto il sindaco.