Milano: spaccia in casa e nasconde hashish ai giardinetti, due arresti

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Uno spaccia cocaina in casa, l'altro viene sorpreso dopo aver nascosto l'hashish nei giardinetti: sono due gli arresti messi a segno dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Lunedì 27 aprile, verso le 15, in via Alberto Mario, i poliziotti hanno notato tre persone che, scese da un'auto e uno scooter, sono entrate insieme in uno stabile poco distante e, una volta usciti, le hanno fermate, trovandole in possesso di due bustine di cocaina per un peso complessivo di 2,6 grammi.

Dal controllo, gli agenti sono risaliti all'abitazione dello spacciatore che è stata, quindi, perquisita: sequestrati 11 involucri di cocaina pari a 14 grammi totali, un involucro di hashish di 1,4 grammi e 3.180 euro. L'uomo, un 42enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e i tre acquirenti, tutti tra i 42 e i 47 anni, sono stati segnalati al prefetto quali consumatori.

Alle ore 21, invece, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due uomini che si aggiravano nei giardini pubblici di via Villani: uno di loro è stato visto prelevare del materiale vicino a una grata per poi nasconderlo in tasca e uscire con l'altra persona. Arrivati in via degli Artigianelli, quando si sono accorti di essere seguiti, i due hanno cercato di scappare gettando a terra 17,4 grammi di hashish ma sono stati bloccati. Il 21enne di origine egiziana con precedenti penali, è stato trovato in possesso di 160 euro in contanti e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L'altro, un 22enne suo connazionale, è stato accompagnato in questura per identificazione: è stato denunciato in quanto non regolare sul territorio nazionale.