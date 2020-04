Milano: super marijuana spedita dalla California, arrestato

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - La polizia di Stato di Milano ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne sorpreso, domenica 26 aprile, con un paio di dosi di marijuana a bordo di un taxi dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni. Le successive indagini li hanno portati a individuare un appartamento in via Tucidide in cui avevano notato un via vai di probabili acquirenti.

Ieri sera, verso le 19.20, i poliziotti hanno perquisito l'appartamento, e hanno sequestrato 16mila euro in contanti, poco più di 230 grammi di hashish e 468 grammi di marijuana. Il giovane ha dichiarato ai poliziotti - che hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e l'estrazione di olio dalla marijuana - di aver acquistato online dalla California la marijuana, consegnata tramite corriere, "venduta a 40-50 euro al grammo invece dei 15 euro da mercato visto il suo principio attivo altissimo".