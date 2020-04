Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali

29 aprile 2020 a

(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto penale dell'ambiente a quello dell'urbanistica, sino ai reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità penale medico-chirurgica.

Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle ore 16.00, per parlare di “ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA”.

Con:

• Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali)

• Maria Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link Campus University)

• Federico Maurizio d'Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)

• Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.)

Modera:

• Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)

Particolarmente delicato è il tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis c.p., così come modificato dalla cd. Legge “Spazza Corrotti”, e le legittime attività di rappresentazione di "interessi particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della fattispecie si aggiunge l'assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo, esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l'emanazione di provvedimenti coerenti con i loro interessi o quelli dei propri clienti.

Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

