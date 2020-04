Coronavirus: Fontana, 'riavvio mercati all'aperto frutto accordo con Anci'

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "Oggi alcuni esponenti del Pd mi hanno scritto una lettera per chiedere di modificare l'ordinanza regionale che dà la possibilità ai Comuni di organizzare mercati all'aperto, ovviamente nel rispetto di precise indicazioni di sicurezza. Sono sorpreso: pochi giorni fa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, polemizzava con la Lombardia dicendo pubblicamente che non poteva aprire il mercato perché non aveva l'ok della Regione". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook.

"Ricordo a tutti - conclude - che la nostra ordinanza e' frutto di un accordo con Anci, e proprio per questo abbiamo fissato la sperimentazione dal 29 aprile e non dal sabato precedente. Suggerisco al Pd di avere piu' fiducia negli amministratori locali, compresi quelli del Pd che da tempo invocavano il via libera ai mercati".