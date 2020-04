Coronavirus: prima riunione task force C40 presieduta da sindaco Sala

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Hanno preso il via oggi le attività della Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force del network C40 con la prima riunione della task force delle maggiori città del mondo per la ripresa post coronavirus, guidata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Istituita con l'obiettivo di realizzare una ripresa che allo stesso tempo migliori la salute pubblica, riduca la diseguaglianza e affronti la crisi climatica, attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze, la task force studierà i modi e le vie per consentire ai cittadini il ritorno a lavoro, evitando che il degrado climatico possa alimentare una crisi ancora più grave per l'economia globale, la vita e la capacità di sostentamento delle persone in tutto il mondo.

All'incontro di oggi, che si è svolto online, hanno partecipato i primi cittadini e i rappresentanti delle altre 10 città internazionali che compongono la task force. Insieme a Sala, fanno parte del gruppo i primi cittadini di Freetown, Lisbona, Rotterdam, Medellín, Montréal, New Orleans, Seattle e Seul e il segretario per l'Ambiente di Hong Kong.

"E' un onore per me essere a capo di un così importante gruppo di Sindaci - ha dichiarato Sala- tutti siamo impegnati nella ricerca della miglior strategia di ripresa economica delle città dopo la pandemia Covid-19. Nessuno di noi, tuttavia, farà un passo indietro dal proposito di creare città più sostenibili, più eque e sane. Nessuno di noi lascerà indietro i propri concittadini. Oggi le nostre città affrontano una sfida senza precedenti e siamo motivati a portare la nostra esperienza collettiva per offrire supporto e una guida alle città di tutto il mondo. Dobbiamo essere ambiziosi e determinati, ma anche creativi".