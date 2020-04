Coronavirus: portano corona alla lapide di Ramelli, multati in 4 a Milano

29 aprile 2020 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - A Milano quattro persone sono state denunciate e multate questa mattina dopo aver deposto una corona di fiori alla lapide di Sergio Ramelli, in via Paladini, nel giorno in cui ricorre l'anniversario della morte del giovane militante del Fronte della Gioventù. La multa è stata comminata ai quattro per aver contravvenuto alle disposizioni per il contenimento del contagio del covid19.

Critici alcuni esponenti politici, come Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega: "Se delle persone che portano una corona di fiori alla lapide di Sergio Ramelli vengono sanzionati dalla Digos, appostata dietro l'angolo, vuol dire che Milano ha raggiunto livelli persecutori inimmaginabili verso la memoria di questo ragazzo che a distanza di decenni fa ancora paura".

Secondo Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano, "c'era da aspettarselo dopo ciò che è accaduto il 25 aprile. Le prescrizioni governative vanno rispettate sempre: il 25, come il 29 o il primo maggio. La cosa che però ho difficoltà a capire è come mai la solerzia nel far applicare le regole in periferia non venga assolutamente applicata".