Le Fonti chiama a raccolta i più influenti player di mercato per analizzare il futuro del lavoro post Covid-19

30 aprile 2020 a

a

a

(Milano 30 aprile 2020) - Il 14 maggio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su Le Fonti TV, i più influenti attori del panorama economico illustreranno i modelli di business più adatti a superare questo momento di forte cambiamento

Milano, 30 aprile 2020 – Se molte realtà italiane non hanno visto altra scelta che chiudere a seguito delle ripercussioni economiche scatenate dall'emergenza Covid-19, ce ne sono altrettante che hanno saputo modificare il proprio modello di business, assorbendo il colpo e traendone vantaggi.

In occasione del CEO Summit, trasmesso in diretta il 14 maggio, Le Fonti TV organizza una settimana televisiva con i protagonisti dell'economia del Paese. Dal Pharma al Telco, dal Retail al Finance, passando per i grandi del Tech, insieme agli ospiti provenienti dai più importanti settori, verranno analizzati problemi e casi di successo.

Il focus della settimana, il talk show dedicato al mondo e alle tematiche HR, andrà in onda il 14 maggio dalle ore 15.30 e sarà visibile al seguente link:

Alcuni speaker e partner dell'evento:

Simona Liguoro, HR Director, NESPRESSO ITALIANA

Paolo Inga, Global HR Director, YOOX NET-A-PORTER GROUP

Laura Bruno, HR Head, SANOFI ITALIA

Ugo Ettore Di Stefano, Group General Counsel & Data Protection Officer, MONDADORI

Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer, FASTWEB

Paola Boromei, EVP Human Resources & Organization, SNAM

Enrico Martines, Direttore Sviluppo e Innovazione Sociale, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Marco Monga, HR Director, IIT - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Federica Troya, Head of HR & Services, ZURICH ITALIA

Agostino Nuzzolo, General Counsel, Direttore Funzione Legal and Tax e Segretario del Consiglio di Amministrazione, TIM

Stefano Bottaro, HR Director, AVIO

Giorgio Martellino, General Counsel, AVIO

Marco Pompeo, General Counsel Italia, ARROW GLOBAL

Stefano Perinotto, EMEA HR Senior Solution Architect, SERVICENOW

Marco Pasculli, Managing Director, NFON ITALIA