Milano: sorpreso con un chilo di cocaina nello zaino, arrestato

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - E' stato sorpreso con oltre un chilogrammo di cocaina nello zaino ed è stato arrestato. L'uomo, un cittadino marocchino di 31 anni, è stato visto dalla polizia in via Cassino Scanasio a Rozzano, Comune alle porte di Milano, mentre scendeva da un'auto con uno zaino in spalla. Il 31enne, alla vista della polizia, ha buttato lo zaino ed è scappato nei box sotterranei di uno stabile. Raggiunto dagli agenti, l'uomo ha opposto resistenza e ha danneggiato anche l'abitacolo della volante che lo portava in commissariato.

Nel suo zainetto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di cocaina del peso di 1.086 grammi oltre a materiale per il confezionamento. Nell'auto dalla quale era sceso, invece, sono stati trovati 615 euro e un mazzo di chiavi che hanno portato i poliziotti a un appartamento dello stabile, al cui interno sono stati trovati ulteriori 1.300 euro in banconote di vario taglio.

Dopo altri approfondimenti igli agenti hanno accertato che l'uomo, pluripregiudicato in materia di stupefacenti, aveva scontato gli arresti domiciliari un'altra abitazione, in via Cadolini, dove sono state trovare tre agende contenenti la contabilità relativa all'attività di spaccio.