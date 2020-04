Bergamo: evasione fiscale per 8 mln, Gdf arresta tre persone

30 aprile 2020 a

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Bergamo con l'accusa di evasione fiscale. Le indagini si sono concentrate su una società con sede a Telgate, nel Bergamasco, attiva nel settore edile. L''impresa, nonostante un fatturato di oltre 8 milioni di euro, non ha presentato le dichiarazioni fiscali e non ha versato le imposte dirette, l'Iva e i contributi dovuti. La società, che ha avuto 270 dipendenti, è stata tenuta in vita due anni per poi essere messa in liquidazione e fatture, libri e registri contabili sono stati distrutti.

Le indagini della Guardia di finanza hanno permesso di identificare gli amministratori della società, un 66enne di origini bresciane e un 49enne cittadino albanese, entrambi residenti in provincia di Brescia, con diversi precedenti anche per reati fiscali e già in passato arrestati. Uno di loro è stato nuovamente condotto in carcere a Bergamo, mentre il complice risulta irrintracciabile. Dovrà invece scontare gli arresti domiciliari il liquidatore della società, un 61enne bresciano.

Il gip di Bergamo ha disposto nei confronti degli indagati anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e valori per 2,3 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati i militari hanno sottoposto a sequestro 11 immobili, tra cui una casa con piscina, conti correnti, denaro contante, quote societarie per un valore di 200mila euro, tre automobili, due moto e 20 orologi di pregio.