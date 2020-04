ZOE state of mind. Il nuovo concept Zanellato #ZoEscape

30 aprile 2020 a

(Milano, 30 Aprile 2020) - Zanellato invita a ri-connetterci.

Milano, 30 Aprile 2020 - Riconnetterci con gli altri e con noi stessi, con il mondo in cui viviamo, per riscoprire la bellezza e la gioia di vivere una vita in modo esaustivo, in contatto con la natura e le persone che si amano.

Riconnettersi vuol dire fuggire dall'individualismo e dalla routine alienante, rimettersi in gioco, con una mente aperta a tutte le possibilità che possano renderci felici.

Essere liberi di scegliere quale strada percorrere, ogni giorno.

Zoe, l'ultima icona di Zanellato, vuole raccontare un piano per allontanarsi dal trambusto della vita cittadina, per «fuggire» dalla quotidianità ed entrare in una dimensione, reale o fantastica che sia, personale e unica, che permetta di riconnettersi con sé stessi e con la propria felicità.

È per questo che Zoe invita a chiederci, What's your #ZoEscape?

Borsa Zoe, nuova icona Zanellato: l'essenza delle origini

È minimal chic, morbida e pratica, concepita per vivere ogni aspetto della quotidianità. La

La Musa ispiratrice è una giovane ragazza, colta nella sua ingenua bellezza all'alba nel Delta del Po, avvolta da un'aria fresca e pungente. Al rosso dei capelli e alla limpidezza dello sguardo si lega quel fascino evocato dalla naturalezza di chi non sa di essere osservato. Ad arricchire quest'immagine ispiratrice una grande borsa a spalla, che sembra avvolgerla in un morbido abbraccio.

Zoe è l'ultima icona di Zanellato, essenza di vita

La borsa Zoe rappresenta l'essenza vitale, espressa dal nome stesso, derivante dal greco ζωη, che significa appunto “vita”. La bag è il risultato di un estro che trova linfa dai silenzi e dalla bellezza della natura nelle sue manifestazioni più semplici.

Zoe, la borsa in pelle PURA

Le borse ZOE, in misura media e baby, vantano un importante primato: sono realizzate in pelle PURA.

Pura è il primo pellame al mondo ad essere naturalmente bianco e metal free, realizzato in armonia con la natura secondo la filosofia del Recycle, Reduce & Reuse.

È la borsa in pelle che ridefinisce l'idea di Daily Bag, grazie a comodità e praticità diventa fedele compagna di ogni istante della giornata. La qualità esclusiva del pellame comunica l'expertise della Maison Zanellato. La pelle PURA, disponibile in versione Silk e Mat, delinea un tratto distintivo dell'intera collezione SS 2020.

La borsa Zoe è caratterizzata inoltre da un concetto di chiusura Logata con calamita semi automatica e galvanica Antique Gold. L'ispirazione dell'uso di una cintura che circonda il corpo è un omaggio alla femminilità.

Con questa sua ultima creazione, Zanellato, in un mondo improntato sul costante e immediato cambiamento, rivolge lo sguardo all'archè, al principio della vita, per raccontare una storia autentica.

