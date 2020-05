Milano: uomo aggredito e ferito con coltello da cucina, è grave

02 maggio 2020 a

a

a

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni, R. M. le iniziali, è stato aggredito e ferito con un coltello da cucina al torace in via Paulucci di Calbioli Fulceri a Milano, poco dopo le 14. Lo rende noto l'Are, l'azienda regionale emergenza urgenza. La vittima, che ha riportato "una ferita profonda circa 2 centimetri", è stata trasportata in gravi condizioni - codice rosso - all'ospedale Niguarda. Sulla dinamica dell'aggressione indagano i carabinieri.