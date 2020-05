Coronavirus: Regione Lombardia, 'mascherine Fippi autorizzate da Iss'

02 maggio 2020 a

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Le mascherine 'Fippi' sono state, per diverso tempo, le uniche autorizzate dall'Istituto Superiore della Sanità (Iss) e sono state regolarmente acquistate dalla nostra 'Centrale acquisti' solo dopo l'autorizzazione dell'Iss e in carenza di altre mascherine disponibili". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia relativamente alla notizia secondo cui la procura di Milano avrebbe aperto un'indagine contro ignoti sulle mascherine Fippi.