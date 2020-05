Coronavirus: Trenord, linee suburbane al 100% nelle ore di punta in fase 2 (2)

02 maggio 2020 a

(Adnkronos) - La campagna informativa e il vademecum per il viaggio 'responsabile' Trenord ha attivato, sui propri treni e sui canali informativi, una campagna di comunicazione per sensibilizzare i viaggiatori al rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica. In particolare, è in corso di allestimento nelle carrozze la campagna con avvisi sull'obbligo di guanti e mascherine, oltre alla segnaletica per il distanziamento. I posti saranno disponibili a scacchiera e i sedili off-limits sono indicati da un apposito cartello.

Per evitare assembramenti, i clienti a bordo vengono invitati a mantenere comportamenti corretti anche sulle banchine di attesa, nei pressi della porte d'accesso e nelle biglietterie, dove saranno affissi inviti ad acquistare i titoli di viaggio attraverso i canali on line.

Un vademecum online pubblicato sul sito, sull'App e sui canali social dell'azienda sarà inviato a oltre 200mila clienti profilati. Trenord ricorda che in quest'epoca di emergenza sanitaria globale, anche la mobilità delle persone richiede comportamenti responsabili: oltre all'uso dei dispositivi di protezione individuale, occorre che i viaggiatori rispettino le distanze, non insistano nel salire su carrozze già occupate, utilizzino solo i posti indicati, prestino attenzione agli annunci di stazione, attendano eventualmente i treni successivi e, per l'acquisto dei titoli di viaggio, siano privilegiati i canali on line (app e sito).