Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - Applauso in aula, all'Ars, per il Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo dei Normanni, Riccardo Savona, al termine del voto per la finanziaria. Adesso sono in corso le dichiarazioni di voto con gli interventi dei capigruppo.