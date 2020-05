Coronavirus: Sala, 'non basta essere organizzati, bisogna reinventare Milano'

02 maggio 2020 a

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Non basterà essere organizzati, ordinati, e lavorare sul brand Milano ma bisognerà un po' reinventare questo modello di città". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'appuntamento 'Ripartiamo dalle persone' in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Litta.

"Le qualità milanesi ci possono permettere di rimodulare la città, ricreare economia e socialità lavorando su altri fronti: l'ambiente è una necessità e molto dell'interesse e dei finanziamenti andranno li, un altro settore è certamente quello delle scienze della vita e lo Human Technopole può essere un'opportunità e il terzo settore è quello del digitale. Questi settori si possono tenere insieme", spiega il primo cittadino.

"Dobbiamo stare attenti a dove i finanziamenti europei vanno a finire, a quali sono le qualità già presenti, a come attrarre altre qualità dell'estero, a come offrire un modello di città vivibile che fa ogni sforzo per rispettare la necessità di minimizzare le disuguaglianze e che guarda avanti", conclude Sala.