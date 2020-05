Piazza Affari apre in forte calo

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Avvio in forte calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib segna una perdita del 3,2% nei primi scambi a 17.164 punti. Sul paniere principale non ci sono titoli in rialzo. Atlantia è maglia nera della prima fase della seduta e cede oltre il 5% a 14 euro ad azione. Vendite sul settore industriale: Tenaris cede il 5%, Cnh il 4,4% e St il 3,8%. Giù anche risparmio e banche, con spread stabile a 240 punti: Mediobanca segna -3,7%, Finecobank -4% e Intesa Sp -3,5%.