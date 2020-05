Coronavirus: De Corato, 'senza auto piano Comune Milano sarebbe naufragato' (2)

04 maggio 2020 a

(Adnkronos) - "Anche chi si aspettava l'exploit delle 2 ruote, è rimasto deluso. Nonostante, infatti, l'enfasi posta da Sala sulle pseudo piste ciclabili, che la Giunta sta realizzando in città, un po' ovunque e in tempi record, di novelli ciclisti non se ne sono visti gran che. Il sindaco, quindi, ringrazi tutti coloro che, con grande senso civico, nonostante un costo maggiore per muoversi e, magari, pur avendo l'abbonamento Atm ancora valido, hanno preferito alzarsi prima e utilizzare la propria autovettura", conclude De Corato.