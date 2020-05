Banca Mediolanum raccoglie 1,5 mln per ospedale Sacco di Milano

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa la raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata tempestivamente il 4 marzo da Banca Mediolanum in favore dell'Ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l'emergenza Covid - 19. In soli due mesi, i fondi della raccolta, unitamente ai contributi donati direttamente da Banca Mediolanum, hanno permesso all'Ospedale Sacco di acquistare 5 macchinari di alta diagnostica destinati al reparto Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, che sono già operativi lavorando a pieno regime .

Una parte dei fondi è servita per acquistare immediatamente attrezzature necessarie per le Unità Operative di Malattie Infettive e Terapia Intensiva (ecografi, saturimetri, caschi, fonendoscopi, monitor, microscopi, elettrocardiogramma, flussimetri) e il resto della raccolta è stato completamente destinato alla ricerca . Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fatebenefratelli Sacco , commenta: “Siamo molto grati a Banca Mediolanum per essere stata tra le prime realtà ad offrirci il proprio sostegno nella gestione dell'epidemia da COVID-19 .

Grazie al suo aiuto abbiamo avuto la possibilità di migliorare e ottimizzare, in tempi rapidi, l'attuale dotazione strutturale e impiantistica dei reparti ospedalieri al momento maggiormente esposti, consentendoci così di fronteggiare nel miglior modo l'emergenza. Per dimostrare la nostra riconoscenza dedicheremo alla raccolta #insiemecelafaremo di Banca Mediolanum una nuova ala del Laboratorio di Microbiologia, Virologia e Bioemergenze . ”Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, commenta: “ Non posso che manifestare grande orgoglio per il tributo che l'Ospedale Sacco ha deciso dide dicare alla nostra iniziativa. Inoltre , vorrei esprimere il mio ringraziamento per la generosità e la sensibilità di ciascuno dei donatori che ha voluto fare la sua parte in questo momento in cui la solidarietà e il bene comune prevalgono su tutto ”.