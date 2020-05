Coronavirus: De Cortao, 'Viminale mandi rinforzi per fermare spaccio a Milano'

04 maggio 2020 a

a

a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - L''assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, chiede al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di aumentare la presenza di carabinieri, polizia ed agenti della Guardia di finanza visti i recenti arresti per droga a Milano.

"Nonostante l'emergenza Coronavirus, a Milano continua senza sosta lo spaccio di stupefacenti. A Roma lo scorso inverno sono stati inviati 500 agenti, a Milano ancora nessuno. Sono sempre più numerosi gli arresti per droga, l'ultimo episodio riguarda un pusher con 66 dosi di eroina in zona Rogoredo a Milano", spiega.

"Ma nelle ultime settimane gli episodi sono notevolmente aumentati. C'è chi ne approfitta: buona parte degli agenti sono impegnati nei controlli per il contrasto alla diffusione del Covid19. Agli uomini ed alle donne in divisa va il nostro grazie per il costante lavoro", conclude De Corato.