Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri professionisti del furto con destrezza con la tecnica del 'vol a la portiere'". Nel corso di un servizio mirato in piazzale Loreto, i poliziotti della squadra Mobile hanno riconosciuto, nonostante avesse indosso la mascherina, l'uomo di origine palestinese già arrestato lo scorso novembre per un borseggio ai danni di una turista. Gli agenti, seguendolo a distanza, lo hanno notato appostarsi alle spalle di una donna con un passeggino, con l'intenzione di borseggiarla, senza tuttavia riuscirci.

Lo stesso, dopo aver desistito, è stato raggiunto da un secondo uomo, anch'egli già noto perché arrestato in passato per la stessa tipologia di reati. Entrambi, dopo una breve conversazione, si sono diretti verso un supermercato in via Padova e si sono fermati nel parcheggio dove gli agenti li hanno notati avvicinarsi a un cliente intento a riporre la spesa all'interno del portabagagli dell'auto. Mentre uno dei due faceva da palo, l'altro si è abbassato sul lato posteriore dell'auto della vittima, e camminando carponi, si è avvicinato alla portiera anteriore, l'ha aperta e ha preso un marsupio appoggiato sul sedile.