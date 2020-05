Coronavirus: Regione Lombardia, trasmessi a Inps oltre 48mila decreti cig

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Ormai da settimane assistiamo a un quotidiano scaricabarile da parte dell'Inps sulle Regioni, per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione che il governo aveva assicurato sarebbero avvenuti entro fine aprile. L'ultima evidenza della confusione che regna all'Inps e che genera la diffusione di vere e proprie fake news è mostrata dal report giornaliero appena pubblicato www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53641". E' quanto si sottolinea in una nota di Regione Lombardia.

"Non si capisce come mai - si continua dalla Regione - solo in corrispondenza della Regione Lombardia ci siano due righe con numeri di pratica diversi: in una risultano decretate da Regione appena 37 domande di cui autorizzate 33; nell'altra, 19.807 di cui autorizzate 6.484. Mentre i decreti trasmessi dagli uffici regionali sono 48.209 come risulta dal sito di Regione Lombardia dove sono pubblicati i dati assieme agli stessi decreti (https://bit.ly/3c4Mt41)".