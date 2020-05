Coronavirus: Foroni, 'dati positivi anche su Milano fanno ben sperare'

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "I dati fanno trasparire un trend positivo: c'è un'importante diminuzione delle persone ricoverate non in terapia intensiva e dei dimessi (+697), purtroppo si registrano 63 decessi e c'è il dato invariato delle terapie intensive. Anche i dati sulle province sono da stabili a positivi, in particolari su Milano città si registrano solo +48 casi, possiamo notare una sorta di progressiva di stabilizzazione e questo fa ben sperare". Così l'assessore lombardo alla Protezione civile, Pietro Foroni, commenta in una diretta Facebook i dati sanitari sul coronavirus.

"Questo non significa che il virus sia debellato, ma significa che le misure adottate stanno ottenendo dei buoni risultati e vanno applicate anche in questa fase di riapertura", conclude.