Lombardia: Consiglio boccia sfiducia Gallera, Pd 'salvato con trucco su schede'

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Il consiglio regionale lombardo boccia la sfiducia all'assessore al Welfare Giulio Gallera ma i voti "sono segnati". E' l'accusa che arriva dal Partito democratico che protesta. "Che la maggioranza di centrodestra in Lombardia per difendere Gallera debba usare il trucco truffaldino delle schede segnate la dice lunga sulla situazione di chi guida la Regione. questo atteggiamento è inqualificabile e in una situazione normale avrebbe dovuto portare alla ripetizione della votazione" dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul.

Questa sera in Consiglio regionale della Lombardia, con una mozione il Pd condannava la gestione della sanità lombarda e chiedeva il cambio di rotta, a partire dalla sfiducia all'assessore Gallera ma la mozione è stata bocciata con 49 voti contrari e 23 voti a favore. Entrambi i segretari della votazione "hanno ammesso e fatto mettere a verbale che le schede erano segnate in modo ripetitivo e riconoscibile", si legge nelle nota.