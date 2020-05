Lombardia: Fumagalli (M5S), 'no sfiducia Gallera occasione persa per sanità'

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Affossare questa mozione è un'occasione persa: la Lombardia doveva voltare pagina. Concordiamo pienamente con le richieste contenute nella mozione: il sistema sanitario lombardo è fuori controllo, la Lombardia di Fontana ha favorito il privato smantellando la medicina pubblica territoriale. Le Ats sono ormai centri di burocrazia che ostacolano le decisioni e fanno crescere i costi e le inefficienze. La gestione delle Rsa, che al 90% sono private, è stato un disastro". Così Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, commenta la mozione sull'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera discussa dal Consiglio regionale della Lombardia. M5S ha votato a favore della mozione.

"Alla Lombardia non è bastata la condanna a Formigoni né gli arresti nella sanità di Maroni, e la sua pessima riforma che ha avvantaggiato la sanità privata rispetto a quella pubblica, per cambiare rotta. Con la pessima gestione pessima dell'emergenza coronavirus non solo l'assessore Gallera deve dimettersi, ma anche tutti coloro che l'hanno assistito. La Lombardia merita un sistema sanitario anche sia al servizio dei cittadini e non degli imprenditori e della sanità privata", conclude Fumagalli.