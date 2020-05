Lombardia: Beccalossi, 'su mozione Gallera per Pd autogol clamoroso'

04 maggio 2020 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Un autogol clamoroso. Non ci sono altre parole per definire la mozione presentata dal Pd contro l'assessore Gallera, che non solo come previsto è stata bocciata, ma a conti fatti non ha raccolto nemmeno tutti i voti dell'opposizione. La giusta conclusione per chi aveva proposto un processo sommario, della durata di mezz'ora, scegliendo la strada della speculazione politica e nascondendo la gestione del governo che sostengono, che fa acqua da tutte le parti". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale della Lombardia, commentando gli esisti della mozione che chiedeva la revisione dell'assetto dell'assessorato al Welfare e della sua direzione generale alle luce di quanto accaduto sulla gestione Covid-19.

"Un tema così complesso non può essere liquidato in cambio di un titolo sui giornali. Nei prossimi giorni si insedierà una commissione d'inchiesta che proprio il Pd aveva proposto e che nell'ottica di una massima trasparenza era stata approvata anche dalla maggioranza. Evidentemente quella che sarà la sede ideale per un serio lavoro di approfondimento non interessa a chi chiede dimissioni nel bel mezzo di un'emergenza", conclude la Beccalossi.