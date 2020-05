Coronavirus: inchiesta procura Milano, audizioni parenti morti in Rsa

05 maggio 2020 a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Giornata di audizioni, negli uffici di piazza Umanitaria a Milano, per alcuni dei familiari di anziani morti nelle Rsa, sui decessi la procura di Milano indaga per capire se ci sono state delle mancanze nei protocolli previsti per il Covid-19. I testimoni vengono ascoltati dagli uomini della polizia giudiziaria e gli incontri proseguiranno, da quanto trapela, nei prossimi giorni.

Oggi, da quanto emerge, è il turno di alcuni dei lavoratori delle strutture - infermieri e operatori sociosanitari - finite nel mirino della procura milanese che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo di diverse Rsa meneghine a partire dal Pio Albergo Trivulzio.

La scorsa settimana, per ricostruire direttive e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats e case di riposo, gli inquirenti hanno sentito come testimoni alcuni funzionari dell'amministrazione regionale e dell'Agenzia di tutela della salute. Negli stessi giorni sono stati ascoltati come testimoni i primi familiari delle vittime e gli operatori sanitari del Trivulzio.