Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano

05 maggio 2020 a

a

a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Da giovedì 7 maggio Milano ritrova i suoi mercati scoperti. Saranno 26 quelli che torneranno operativi in via sperimentale per i soli operatori generi alimentari, su 94 che normalmente hanno luogo in città. Il programma di riapertura elaborato dall'assessorato alle attività produttive e Commercio in collaborazione con la Polizia Locale e con le Associazioni di Categoria per il Commercio su Aree Pubbliche prevede una graduale ripresa in più fasi dei mercati scoperti, in sintonia con i provvedimenti emessi dal governo e dalla Regione Lombardia per il contenimento del virus durante la fase 2 dell'emergenza Covid.

"Abbiamo predisposto un piano di 26 aperture improntato alla gradualità, alla prudenza e alla copertura di quartieri sia centrali sia periferici, capace di rispondere in maniera efficace e puntale alle esigenze dei cittadini, soprattutto anziani che numerosi frequentano i mercati scoperti - spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. Importante è stato il confronto con gli ambulanti e le loro associazioni: l'obiettivo comune è la tutela della salute di cittadini e lavoratori, senza dimenticare la grave sofferenza economica di una categoria che ha sofferto in questi mesi una grave perdita di reddito".

La prima fase prevede la riapertura di 26 mercati settimanali (4 mercati al giorno dal lunedì al venerdì e 6 mercati il sabato) con una capacità complessiva di 1.124 posteggi, esclusivamente alimentari (il 34% dei 3.336 titolari alimentari totali). Per questa fase sono stati preferiti quei mercati che insistono su parterre centrali, parcheggi, piazze aperte e strade che non presentano promiscuità con accessi residenziali o edifici pubblici e privati.