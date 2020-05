Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (3)

05 maggio 2020 a

(Adnkronos) - La seconda fase - che prenderà il via dopo la prima settimana sperimentale - prevede l'attivazione graduale di ulteriori mercati, in modo da consentire la ricollocazione di tutti gli operatori alimentari titolari di posteggio nei mercati milanesi. La vendita di prodotti non alimentari rimane inibita almeno fino al 18 maggio.

"Quando i decreti del governo e le ordinanze regionali lo consentiranno, potrà iniziare la terza fase con il reinserimento definitivo di tutti i generi merceologici e la riapertura delle attività per tutti i circa 10mila operatori presenti nei mercati cittadini", si sottolinea nella nota di Palazzo Marino.

Il programma di riapertura previsto dall'amministrazione "sarà modulare e flessibile in ragione della necessità di rispettare eventuali nuove regole di contingentamento imposte da governo e Regione Lombardia durante la fase 2 dell'emergenza. Solo nel caso in cui permangano anche in futuro stringenti regole di distanziamento tali da comportare la drastica riduzione di spazi disponibili nei mercati, sarà necessario adottare un sistema di rotazione tra gli operatori, imponendo la frequenza alternata". Giovedì 7 maggio alle ore 11 presso il mercato di via San Marco l'assessora Cristina Tajani illustrerà il nuovo assetto dei mercati.