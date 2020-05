Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (2)

05 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Inoltre verrà condotta una sperimentazione in un mercato collocato in una via residenziale, il mercato di via Fauchè del sabato, dove è stato effettuato un sopralluogo preventivo alla presenza della Protezione Civile. Le sedi mercatali, a tutela della salute dei cittadini e degli operatori, saranno delimitate e recintate e presenteranno varchi obbligatori di accesso e uscita, che limiteranno al massimo l'incrocio ravvicinato tra le persone. I varchi saranno presidiati da personale dedicato che, oltre a regolare l'afflusso, potrà rilevare la temperatura corporea dei cittadini prima dell'ingresso.

Per limitare al massimo la concentrazione sarà definita la capienza massima, riferito al numero di persone contemporaneamente presenti all'interno delle aree di mercato, che comunque non potrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi. L'ingresso sarà consentito a un solo membro per famiglia, fatta eccezione per coloro che hanno la necessità di recare con sé minori di anni 14, persone con disabilità o anziani. Ciascun operatore commerciale dovrà obbligatoriamente usare mascherina e guanti. I banchi di vendita saranno posizionati in forma alternata nella modalità a scacchiera oppure su fila unica mantenendo una distanza minima di 2,5 metri tra un operatore e l'altro.

Ogni banco vedrà al massimo la presenza di due addetti alla vendita e in questa fase saranno sospese le operazioni di spunta, ovvero le assegnazioni giornaliere sui posteggi temporaneamente liberi. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale sottoscriverà appositi accordi con le associazioni di categoria e con gli operatori commerciali per lo svolgimento delle attività di presidio e sorveglianza dei varchi d'accesso e delle aree mercatali. Le associazioni, come previsto dall'ordinanza regionale, "metteranno inoltre a disposizione in ogni mercato un 'Covid manager', con il compito di coordinare sul posto il personale, ai fini dell'assistenza a clienti e operatori del mercato nonché supervisionare l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza".