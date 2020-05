Coronavirus: Fontana, 'con Piano Marshall entro 6 mesi avviati oltre 1.500 cantieri' (2)

05 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, anche nel caso di più opere. I contributi sono erogati agli enti beneficiari: per il 20% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori; qualora il Comune attesti che il collaudo dell'opera avviene entro novembre 2020; per il 50% entro il mese di febbraio 2021; per il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo. Nel caso in cui i lavori iniziati entro il 31 ottobre 2020, fossero collaudati entro il novembre 2020, sarà erogata l'intera somma.

Il contributo è assegnato a tutti i comuni lombardi in base al numero degli abitanti e utilizzando lo stesso schema assunto dall'attuale governo nell'ambito della legge di bilancio 2020: per i comuni da 0 a 3.000 abitanti 100.000 euro ciascuno; per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 200.000 euro ciascuno; per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 350.000 euro ciascuno; per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti 500.000 euro ciascuno; per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti 700.000 euro ciascuno; per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 1 milione di euro ciascuno; per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 2 milioni ciascuno; per i comuni oltre i 250.000 abitanti 4 milioni ciascuno.

La ripartizione delle risorse per singolo ente provinciale beneficiario e per Città Metropolitana, sulla base della proposta di Unione delle Province Lombarde (Upl), è la seguente: Bergamo: 1.518.246 euro nel 2020 e 4.233.242 euro nel 2021; Brescia: 1.832.158 euro nel 2020 e 5.108.505 euro nel 2021; Como: 742.544 euro nel 2020 e 2.070.393 euro nel 2021; Cremona: 746.290 euro nel 2020 e 2.080.840 euro nel 2021; Lecco: 468.013 euro nel 2020 e 1.554.935 euro nel 2021; Lodi: 437.922 euro nel 2020 e 1.501.034 euro nel 2021; Mantova: 885.033 euro nel 2020 e 2.467.688 euro nel 2021; Città Metropolitana di Milano: 3.024.400 euro nel 2020 e 8.432.761 euro nel 2021; Monza e Brianza: 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 euro nel 2021; Pavia: 1.313.595 euro nel 2020 e 3.662.625 euro nel 2021; Sondrio: 324.757 euro nel 2020 e 1.455.500 euro nel 2021; Varese: 1.124.414 euro nel 2020 e 3.135.141 euro nel 2021.