Fase 2: Lombardia stanzia 18,6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (3)

(Adnkronos) - Un aiuto "concreto - ha aggiunto l'assessore Cambiaghi - che Regione Lombardia mette sul tavolo anche a chi opera nello sport per consentire di attivare tutti i protocolli sanitari per la ripartenza. La misura garantirà non solo alle grandi attività, ma anche a quelle piccole e microimprese che operano in questo settore di poter partecipare".

Le imprese del settore sportivo, ha aggiunto Cambiaghi "in Lombardia rappresentano un importante comparto economico che negli ultimi 5 anni sono cresciute solo nella nostra regione del 33%. Quando si parla di sport lombardo ci riferiamo ad un business che genera oltre 1 miliardo di euro all'anno nei soli confini regionali con 4 mila (1.000 solo a Milano) imprese, prima regione d'Italia con un quinto del totale con oltre 10 mila addetti". Una misura "che dà un sostegno vero alle imprese: queste vanno aiutate per uscire dal lockdown in totale sicurezza per i dipendenti, i clienti , i fornitori" ha specificato l'assessore Rizzoli. "Per evitare che aumenti il tasso di disoccupazione, per aiutare i l reddito delle famiglie, quindi i consumi, ogni atto è vitale e Regione Lombardia da sempre attua politiche a favore della crescita. Oggi più di ieri".