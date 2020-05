Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'carenze in procedure, pazienti ancora in pericolo'

05 maggio 2020 a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Da informazioni e testimonianze acquisite all'interno del Pio Albergo Trivulzio, noi famigliari abbiamo riscontrato gravi carenze nell'organizzazione, che hanno determinato la diffusione incontrollata del virus e provocato oltre 200 decessi tra i pazienti e oltre il 50% di casi di malattia tra il personale, in particolare, a causa di forti ritardi nell'adottare i Dpi, ritardi nell'effettuare i tamponi, scelte gestionali irresponsabili relative al trasferimento dei pazienti e agli spostamenti del personale, incapacità di contenere i crescenti casi di malattia tra gli operatori". Lo ha dichiarato questo pomeriggio Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio, durante l'audizione alla Commissione di verifica per il Pio Albergo Trivulzio, istituita da Ats Città Metropolitana.

"La mancanza del personale ha determinato ‘vittime collaterali', persone fragili che si sono ammalati e che a tutt'oggi corrono il rischio di ammalarsi o di morire per i ritardi nelle cure necessarie. Tale scenario ha avuto origine dalle carenti procedure interne adottate dalla Direzione; tra queste la valutazione del rischio biologico nel Documento di Valutazione dei rischi (Dvr), come attestato dalla determina del 3 febbraio 2020 firmata dall'attuale direttore generale Giuseppe Calicchio, in cui la direzione del Pat ha ammesso di non essere in possesso di un documento aggiornato", ha aggiunto.