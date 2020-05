Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'carenze in procedure, pazienti ancora in pericolo' (2)

05 maggio 2020 a

(Adnkronos) - "Le carenze procedurali avrebbero dovuto essere rilevate dalla Ats, responsabile delle verifiche finalizzate all'accreditamento dell'ente. Appare dunque evidente oggi un conflitto di interessi in seno all'Ats, ieri responsabile delle verifiche e oggi a capo della commissione di verifica. Chiediamo, inoltre, di poter accedere agli atti di questa Commissione, che da quasi un mese ormai si sta occupando di queste vicende, per iniziare ad avere le risposte che i familiari da tempo attendono”, ha rimarcato Azzoni.

"L'emergenza al Pat è ancora in corso: crediamo che, ancora oggi, i pazienti ricoverati sono in pericolo. La situazione è aggravata dal fatto che, a quanto ci risulta, a tutt'oggi risulta in vigore la Delibera della Regione Lombardia del 30 marzo scorso, che preclude l'accesso alle strutture ospedaliere proprio ai degenti più fragili e, quindi, di fatto, ne impedisce la cura. Stando così le cose, chiediamo: questa Commissione, e più in generale l'Ats, che cosa hanno intenzione di fare oggi per porre fine a questa gravissima situazione di pericolo?", ha concluso.