Mafia: Maria Falcone, 'Giovanni aveva la religione del dovere'**

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Quest'anno, per il 28esimo anniversario della strage di Capaci, il punto fondamentale da mettere in evidenza è la lezione che ci aveva lasciato Giovanni, cioè la 'religione quella del dovere', che gli permetteva di dire ai miei figli che gli chiedevano cosa per contro la mafia: 'Fate solo il vostro dovere'". Lo ha detto Maria Falcone, collegata in videoconferenza per presentare la manifestazione del 23 maggio. Collegata anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina oltre al capo della Polizia Franco Gabrielli e i vertici della Rai. "Giovanni era sì un magistrato che aveva combattuto la mafia ma era un uomo dello Stato che aveva creduto nelle istituzioni che aveva messo al primo posto il compimento del proprio dovere".