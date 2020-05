06 maggio 2020 a

a

a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato nella stazione di Porta Garibaldi a Milano un cittadini marocchino di 29 anni per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Gli operatori della Polfer nel corso di un appostamento in una zona sensibile della stazione hanno arrestato l'uomo, trovandolo in possesso di 25 grammi di eroina. Il 29enne è stato portato in carcere.